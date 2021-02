LG Telas proporcionam experiência imersiva e de alta definição para jogadores

Uma experiência imersiva desenvolvida especialmente para você, fã de games. Inesquecível. Envolvente na qualidade altíssima da imagem em alta definição e no realismo impressionante do som, que até parece coisa de cinema. Tudo isso aliado a ferramentas tecnológicas inovadoras e inteligentes centralizadas em um só lugar para um controle completo e fácil do seu game, a qualquer momento, e sem atrapalhar a jogabilidade. Quer mais do que isso? Basta só escolher o seu jogo!

Nas TVs LG da nova geração, a estratégia foi pensada para colocar o jogador no centro de tudo, e com a ajuda do melhor recurso disponível de inteligência artificial , para garantir um desempenho ainda mais surpreendente. Os aparelhos da marca já são reconhecidos como os melhores do mundo para games e ganharam ainda mais funcionalidades: uma nova família de TVs voltada para privilegiar a experiência com jogos foi anunciada recentemente pela marca, na Consumer Eletronics Show (CES) 2021, entre outras novidades.

Entre dezenas de distinções recebidas pela LG na CES, que destaca as maiores inovações da indústria em parceria com a Engadget e um vasto time de experts, a Consumer Technologies Association (CTA), o destaque em 2021 vai para o prêmio dado à tecnologia OLED das TVs da marca, que continua demonstrando ano após ano a sua superioridade frente à concorrência, já que esses televisores foram reconhecidos novamente com o prémio “CES Best of Innovation”. Neste ano, a honraria foi conferida à linha C1 na categoria de gaming, pelo fato de a marca ter criado uma experiência de home entertainment tão única e incomparável, oferecendo os tons de pretos mais puros, as cores mais realistas e um contraste infinito. A experiência de jogar nunca foi tão boa. É uma realidade imersiva que a LG oferece em seus produtos e que é pouco vista no mercado hoje em dia.

“São dispositivos pensados e desenhados para o deleite dos jogadores”, aponta Pedro Valery, especialista em TV e gerente de Produtos da LG. Essa linha, a C1, é integrada por aparelhos com telas OLED (a melhor tecnologia do mercado, que garante qualidade superior de imagem e cores mais vívidas), variando de 48 a 83 polegadas, contando com o novo e superior processador Alpha 9 de quarta geração, com recursos de inteligência artificial de última geração e dotado de recursos de leitura de imagem, que identificam as cenas em exibição e melhoram os detalhes. Tudo isso complementado pelo suporte a gaming na incrível resolução 4K a uma taxa de atualização da tela de 120 Hz (120 vezes por segundo). Não existe nada melhor no mercado para este público.

Esses modelos vêm com o recurso Game Optimizer com a tecnologia ThinQ AI, que realiza um ajuste fino das imagens de acordo com o tipo de game – de um jogo de tiro em primeira pessoa, de velocidade ou ação a um RPG –, qualquer que seja a fonte que o jogador estiver utilizando (PC ou console). E o som também não fica de fora, sendo otimizado de acordo com o tipo de conteúdo – tudo por meio da inteligência artificial. Além da melhor imagem, a LG oferece o melhor som, digno das telas de cinema.

Tecnologia salva-vidas no jogo

O Game Optimizer traz ainda um menu de opções exclusivo, concentrando todas as opções para jogos em um só lugar. É possível, por exemplo, reduzir o chamado input lag, para que todas as ações no game sejam executadas em tempo real – lembrando que o tempo de resposta da tela já é de apenas um milissegundo –, aliado a uma taxa de atualização variável (VRR). É algo inimaginável. É a tecnologia fazendo história! Afinal, em um jogo de ação, esse tempo mínimo pode significar a diferença entre manter ou perder uma vida. Os aparelhos ainda oferecem compatibilidade com as tecnologias de atualização variável Free Sync, da AMD, e G-Sync, da NVidia, as maiores produtoras globais de processadores gráficos de alto desempenho.

Além de todos esses diferenciais inovadores, as novas linhas de smart TVs LG 2021 ganharam recursos inéditos de acesso nativo a centrais de jogos, para alegria de quem gosta de curtir as partidas em nuvem – as plataformas Google Stadia e GeForce Now (ainda não disponíveis no Brasil) –, além de portais de streaming de games, como o Twitch, que terá um aplicativo exclusivo já instalado nos aparelhos. Tudo rodando por meio da nova e redesenhada interface do sistema operacional WebOS, que ganhou uma plataforma muito mais agradável, rápida e ainda mais intuitiva.

Esse suporte nativo a plataformas de jogos é uma novidade que reforça a superioridade das tecnologias da LG, pois atualmente o acesso até pode ser feito em TVs, mas com aparelhos externos. Com a tecnologia oferecida pela nova linha da LG, conectar-se com amigos e encontrar parceiros para os games em cloud fica muito mais fácil e em tempo real, com uma fluidez incrível, garantida pelo poder de processamento de imagens de inteligência artificial.

Quem preferir conectar-se com um console localmente não foi esquecido: pode usufruir de quatro portas HDMI que já vêm de fábrica, com as especificações mais recentes deste padrão, a versão 2.1, em todos os televisores da nova família C1. Esta conectividade de quatro entradas HDMI 2.1, que só a LG oferece, abre a possibilidade de rodar games em 4K a 120 frames por segundo, seja em PCs com placas gráficas modernas ou consoles de nova geração como o PS5, da Sony, e os Xbox séries X ou S, da Microsoft. A melhor experiência para os fãs de games? A LG tem!