No ano passado, a Microsoft investiu pesado em publicidade para responder às provocações da Apple. A campanha “I´m a PC”, que teve até a participação de Jerry Seinfeld, tinha um objetivo claro: mudar a imagem do usuário Microsoft e criar um ‘orgulho por usar PC’. O escolhido para dirigir os vídeos foi Bryan Buckley, diretor de comerciais e presidente da produtora Hungry Man. A escolha do não foi à tôa – Buckley, tarimbado, sabe muito bem como criar vídeos de sucesso em tempos na internet. Buckley dirigiu hits do YouTube como “Beware of the Doghouse”, com mais de 18 milhões de views, e também vídeos da campanha de Barack Obama. O diretor passou pelo Brasil na semana passada – ele está procurando bons profissionais de publicidade para suas agências no Rio e em São Paulo – e o Link aproveitou para conversar com ele:

Há uma fórmula para criar virais?

O sucesso dos vídeos está relacionado em se ter alguma verdade no que você mostra. Em milhões de espectadores, você tem que acertar a verdade que alcança a alma. As peças têm que ter uma verdade, não importa qual. Como fizemos com Obama. As pessoas se relacionaram com aquilo e apreçaram a verdade mostrada.

Qual é a diferença entre a publicidade nas novas mídias da publicidade de dez anos atrás?

Anos atrás, na TV, você poderia forçar a repetição para conduzir a consciência. Aqueles dias se foram. Mas o bom trabalho de dez anos trás ou o grande trabalho de hoje são relacionados ao poder de uma idéia. Todos os publicitários têm que aplicar aquelas regras. O sucesso viral verdadeiro é sobre as coisas que fazem você se mexer, em vez de um riso barato.

Qual foi o seu trabalho na criação “I´m a PC”?

Eu fui o diretor. Tudo que fiz foi cumprir um papel. Crispin Porter foi a agência, e junto com os outros diretores na Hungry Man fizemos um grande time. Isso levou a Hungry Man para o mundo todo, do Pólo Norte à África do Sul.

Você está atrás de bons publicitários no Brasil. O que um bom professional precisa na era da web 2.0?

Precisam ter uma mente muito crativa. Essa é a diferença. Eles têm que estar aptos a se ajustar àd mudanças rápidas no ambiente. A melhor coisa será feita não necessariamente por aqueles que gastam um monte de dinheiro, mas por quem pensa melhor.