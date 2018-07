Mas o publicitário Lucas de Barros, mais conhecido como Chico Barney, resolveu dar um basta na falta de popularidade daqueles que realmente produzem conteúdo humorístico na web. Determinado a começar fazendo piada já no nome, Lucas criou o Interbarney blogs, nome que faz referência ao portal do empresário Edney Souza, Interney blogs, e convidou blogueiros da velha guarda, alguns sucessos já aposentados da internet e amigos para compôr aquele que, segundo ele, é o império que vai representar o fim da blogosfera no Brasil.

Chico Barney (à esquerda): “eu com um fã, em Salvador”

O que é, afinal, o Interbarney blogs?

O Interbarney surgiu, primeiramente como piada, no ano passado, depois que vi algumas palestras transformadoras na Campus Party. Todo aquele papo de blogueiros empreendedores dispostos a ganhar o mundo com cinco centavos do adsense de cada vez. Em julho agora, o servidor que hospedava o meu blog e o do meu querido comparsa, sócio e ídolo Daniel Lima acabou por nos deixar na mão. Comentamos no Twitter que seria um momento ideal para lançarmos o Interbarney, ao passo que recebemos, no mesmo instante, um emocionado email do Moskito “startando” a iniciativa. Anota aí que eu falei “startando” de maneira irônica. Gosto de pensar no Interbarney como a Enterprise, uma piada corajosamente indo onde nenhuma piada esteve antes.

Como foram escolhidos os integrantes?

O Daniel Lima trouxe o Rafael Capanema, que estava nessa ânsia de voltar a ser o menino mais joia da internet. O moskito trouxe o Seu Felipe, que trouxe o Eduardo, que é o único da mesa diretora que ainda não estreou no portal. Logo em seguida, trouxe meu protegé Ronald Rios, um garoto que tá começando agora, mas vocês ainda vão ouvir muito falar dele. É bom frisar que eu não apito nada dentro desse contexto, fui apenas escolhido como mestre de cerimônias graças a minha bela estampa – uma mistura de Erik Marmo com Fábio Assumpção. Imagem é importante, e esses outros caras são horríveis.

Você acredita no fim da blogosfera?

Somos todos ‘Rorscharch’ de nós mesmos (em referência ao psicopata apocalíptico da HQ/filme Watchmen), segurando plaquetas sobre a proximidade do fim de coisas demais. A sacada do Interbarney foi tentar se mostrar como uma rede social auxiliar ao Twitter, para ampliar as discussões com mais de 140 caracteres – ou seja, um maldito portal de blogs. Mas como não explicitamos isso, tem gente até hoje “tentando entender esse tal de Interbarney”, o que só mostra como a turminha é ingênua em relação a essas coisas.

Convencer o @abossal a voltar com o Cersibon (série de tirinhas) foi um trunfo e tanto. Quem mais o Interbarney blogs está planejando fagocitar nos próximos meses?

Os méritos são todos do moskito, que é o único que consegue entender o abossal, e o trouxe para o seio familiar do Interbarney. O menino é uma fabriqueta de ideias geniais, e logo teremos mais novidades dele. Quinta-feira tivemos a estreia de outro baluarte de algo que gostamos de chamar de Internet 2002, o grande Vela, e nesta semana vamos ter muitas outras novidades. Mas não vou fazer mistério: estamos tentando negociar com o Kibe Loco, a Cora Ronai e até mesmo o Alexandre Matias.

Quais são as ambições futuras para o Interbarney blogs?

Ganhar muito dinheiro sem sair de casa. Temos muitos projetos em andamento, passando por praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Aceitamos parcerias e cheques no e-mail

comercial at interbarney.com!

Nota – Alexandre Matias, o editor do Link, manda avisar: “Agradeço o convite, mas sigo solo”