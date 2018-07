LOGIN | Neelie Kroes, do Comitê de Alto Nível da NETmundial

O governo americano tende a se desapegar das suas funções privilegiadas na ICANN?

Tenho discussões frequentes com o governo americano e com a ICANN, e ambos entendem a necessidade por reformas. O próximo passo é passar do interesse geral para o comprometimento, e depois para um cronograma. O resultado disso é a coisa mais importante, mesmo que leve algum tempo. Não especulo sobre prazos, mas precisamos começar a trabalhar logo para garantir que a internet seja um recurso global, e não fragmentado. Os resultados da NETmundial precisam ser concretos e exequíveis e com um cronograma realista, mas ambicioso.

Qual sua opinião sobre o papel do Brasil e de outros países em desenvolvimento na internet? A geopolítica da internet mudou?

Fico muito feliz que países como Brasil, mas não somente o Brasil, e não somente sobre a internet, estão assumindo papéis mais visíveis na governança global. Os EUA costumavam ter a maioria dos usuários de internet nos anos 80 e 90. Hoje eles são apenas 13% dos usuários. Por isso, é uma questão de justiça e bom senso que a governança envolva mais setores e países.

O que pensa do Marco Civil da Internet? A Europa pode vir a ter uma carta de direitos semelhante?

A União Europeia já possui a Carta de Direitos Fundamentais, mas não faz referência específica sobre a web. A Comissão Europeia e o Parlamento acabaram de votar uma lei que institui o respeito à neutralidade de rede, o que é um avanço. Mas não quero antecipar os resultados dessas propostas. O acesso à internet hoje é um direito básico. Sem conexão você é excluído da sociedade. Não podemos ter duas classes diferentes, baseado no acesso à informação.