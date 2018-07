SÃO PAULO – O quinto episódio da clássica série de George Lucas foi totalmente refeito por seus fãs. Para a produção de Empire Strikes Back Uncut (O Império Contra-Ataca Sem Cortes), o editor Casey Pugh dividiu as duas horas do filme em 480 pedaços de 15 segundos e permitiu que os fãs escolhessem quais partes gostariam de refazer. Foram 1.500 participações, o que lhe rendeu um ano de trabalho.

Pugh já havia realizado a produção de um projeto construído de maneira semelhante sobre o primeiro episódio da série (Uma Nova Esperança, de 1977). Concluída em 2010, chegou a receber prêmios e também está disponível na internet.

O trabalho coletivo mais recente, no entanto, vale ser conferido. Entre as contribuições enviadas, estão animações de cair o queixo, atuações terríveis e hilárias de famílias inteiras com crianças adoráveis, grupos de amigos em uma montanha-russa, trechos de jogos, stop motion com bonecos, massinha de modelar ou ainda desenhos feitos com lápis de cor e papel sulfite. Sem esquecer das participações especiais de cães e gatos.

A produção recebeu apoio da Lucas Film, empresa responsável pelos direitos da série original, e está disponível em starwars.com.

Oscar dos fãs

Movida talvez pelo sucesso da produção, a Lucas Film ressuscitou neste ano a chamada Star Wars Fan Film Awards. Trata-se da premiação de produções audiovisuais sobre o universo de Star Wars, que se tornou, segundo a empresa, “em um fórum oficial para os fãs expressarem seu amor a ‘Star Wars’ através de um filme”.

O evento foi criado em 2002 e foi interrompido em 2012. As produções devem ser enviadas até 16 de janeiro de 2015. A escolha dos vencedores está marcada para acontecer no mês de abril do mesmo ano, em Anaheim (Califórnia).