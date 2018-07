Ainda não está definido se o criador do WikiLeaks sairá da Embaixada em Londres

FOTO: Carl Court/AFP

QUITO – O presidente do Equador, Rafael Correa, concedeu asilo político ao criador do WikiLeaks Julian Assange. “O Equador vai garantir o asilo a Julian Assange”, afirmou um oficial do governo, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Na segunda-feira, 13, Correa já havia dito que pretendia decidir a questão nesta semana. O presidente afirmou que teve de examinar um vasto material sobre Direito Internacional para tomar uma decisão responsável.

Assange está refugiado na Embaixada do Equador em Londres, na Grã-Bretanha, desde 19 de junho, para evitar a extradição à Suécia, onde querem interrogá-lo sobre denúncias de crimes sexuais. O criador do WikiLeaks, que publicou milhares de documentos diplomáticos secretos dos Estados Unidos, disse que teme ser enviado a esse país, onde acredita que sua vida correria riscos.

Até o momento, os Estados Unidos nem as autoridades suecas fizeram acusações formais contra Assange. Promotores suecos querem interrogá-lo sobre acusações de violação e agressão sexual feitas por duas participantes do WikiLeaks em 2010. Assange disse que teve relações sexuais consentidas com as mulheres que o denunciaram.

Segundo o The Guardian, ainda não está claro se a permissão de asilo a Assange permite que ele deixe a Embaixada em Londres e vá para o Equador, ou se é mais um gesto simbólico. “Para o senhor Assange deixar a Inglaterra, ele deve ter uma passagem segura dos britânicos (governo). Isso será possível? É uma questão que temos de levar em consideração”, afirmou ao jornal o chanceler equatoriano Ricardo Patiño.

Por convenção diplomática, a polícia britânica não pode entrar na embaixada sem a aprovação do Equador. Mas Assange não tem uma maneira de embarcar para o Equador sem passar por Londres, se expondo à prisão.