Isso significa que o neurótico esquilo pré-histórico Scrat está de volta. E, não por acaso, o bichano, que foi e continua sendo a grande atração da franquia, ganhou dessa vez um par romântico, a sedutora Scratte que além de conquistar o coração do nosso simpático esquilinho deve tornar sua busca pela tão sonhada noz ainda mais atribulada para ele – e divertida para nós. Isso, além de lhe garantir alguns minutinhos a mais em cena.

Para matar a saudade do Scrat e conhecer a Scratte fique com o trailer da animação:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/rhskSbh6EbA" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

Na sessão de games do site oficial do filme (em inglês) você encontra ainda uma versão patrocinada do Tetris, aquele popular jogo de encaixar que acabou de completar 25 anos, em que você ajuda o Scrat (quem mais seria?) a pegar suas nozes.

No início do ano, nós aqui do Link publicamos uma matéria em que falávamos sobre a avalanche de lançamentos em 3D prevista para este ano, entre os filmes destacados estava “Era do Gelo 3″, e perguntávamos: Será que finalmente o 3D decola?. E você, o que acha?