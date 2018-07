Diretoria do Google vinha sendo criticada por não aparecer em sua própria rede social

SÃO PAULO – O CEO da Google, Eric Schmidt, finalmente criou sua conta no Google Plus.

Apropriadamente, seu primeiro post foi relacionado a Steve Jobs (vale lembrar que Schmidt foi da diretoria da Apple até 2009).

A nova rede social de sua empresa foi criada há três meses. Desde então, tem sido alvo de críticas e dúvidas sobre sua performance.

Um artigo da Mashable do começo de outubro chamava atenção para o fato de que a própria diretoria da Google, com exceção de dois nomes, não tinha perfis públicos no Google Plus (desde então, isso mudou, com vários diretores se juntando à rede, além de Schmidt).

Segunda passada, 10, foi revelado que o Google Plus teve uma queda de 60% no trâfego desde os primeiro dias em que seu acesso foi aberto ao público, no dia 20 de setembro.

Nesta terça, 11, Steve Yegge, um engenheiro da empresa, postou uma série de críticas à nova rede, chamando a de “grande exemplo do nosso total fracasso em entender plataformas”. O texto era apenas para ser lido por funcionários do Google, mas Yegge o postou publicamente sem querer.