FOTO: Jochen Luebke/EFE – 5/3/2012

SEUL – O presidente executivo do Google, Eric Schmidt, prepara-se para viajar a uma das últimas fronteiras do ciberespaço, a Coreia do Norte. Schmidt viajará à Coreia do Norte em uma missão humanitária privada, conduzida pelo ex-governador do Estado do Novo México, Bill Richardson, que pode acontecer ainda neste mês, disseram fontes à Associated Press nesta quarta-feira. As fontes, duas pessoas familiarizadas com o grupo de planejamento da missão, pediram para não serem identificadas, uma vez que a visita não foi divulgada.

Esta será a primeira vez que um alto executivo da norte-americana Google, o maior provedor mundial de pesquisas na internet, fará a um país que é considerado o detentor das políticas de internet mais restritivas do mundo.

A Coreia do Norte está no meio do que o líder Kim Jong-Un classificou como uma “moderna revolução industrial”, em seu discurso de Ano Novo, feito à nação na segunda-feira. Ele está apostando na ciência e tecnologia como um caminho para o desenvolvimento econômico do empobrecido país asiático, aparelhando todas as escolas com computadores e instalando maquinários digitais em todas as fábricas.

Entretanto, o livre acesso dos cidadãos à internet não tem feito parte da estratégia do regime. Enquanto alguns norte-coreanos podem fazer o acesso doméstico da intranet, poucos possuem a autorização para navegar livremente pela rede mundial de computadores. As informações são da Associated Press.

