Agora, Eric Schmidt é só do Google. O CEO da empresa, que se dividia desde 2006 entre a presidência do Google e a diretoria da Apple, fica agora só com o primeiro cargo.

Enquanto o Google era só uma empresa de internet, a dupla jornada era aceitável – o problema é que, com os investimentos no Chrome, Android e Chrome OS, o Google começou a se tornar concorrente direto da Apple.

Segundo Steve Jobs, presidente da Apple, a presença de Schmidt na diretoria da empresa ficaria prejudicada com o conflito de interesses.

A presença do executivo nas duas empresas já era discutida há algum tempo – a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos investigava se o trabalho duplo violava as leis da competitividade.

O processo de saída de Schmidt foi acelerado em julho, depois que o Google lançou seu sistema operacional Chrome OS – concorrente direto da plataforma OS X, da Apple. A partir de então, Schmidt avisou que iria reconsiderar o seu papel no conselho da Apple.

Aliás, quando o Google começou a pensar em criar um sistema operacional, o executivo foi o primeiro que se posicionou contra. Há seis anos, Larry Page e Sergey Brin sugeriram a idéia, mas Schmidt afirmou que o Google ainda não estava pronto “para a guerra”. Agora, pelo jeito, está. E Eric Schimidt é todo da empresa.