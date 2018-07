??? Fábrica brasileira da empresa é a maior produtora de equipamentos de telecomunicações nas Américas

Por Renato Cruz

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Num momento em que o Brasil perde fábricas de telecomunicações, a sueca Ericsson resolveu ampliar sua unidade fabril em São José dos Campos, interior de São Paulo. Sérgio Quiroga, presidente da empresa para a América Latina e o Caribe, destacou que a fábrica brasileira é a maior produtora de equipamentos de telecomunicações das Américas e a única fabricante de estações radiobase no continente. As estações radiobase são os equipamentos que vão nas antenas das redes de celulares.

“Não foi fácil atrair o investimento para o Brasil”, disse Quiroga. “Competimos com os chineses da própria Ericsson, e vencemos.” O executivo reconheceu que a mão de obra na China é muito mais barata. “Chega a ser metade ou um terço do Brasil.”

Apesar disso, os trabalhadores são uma parte pequena do custo total de fabricação, e a diferença é compensada com a redução nos gastos com transportes e com ganhos de eficiência.

A fábrica recebeu investimento de R$ 10 milhões, com geração de 200 postos de trabalho. Ela está pronta para produzir equipamentos de telefonia celular de quarta geração (4G).

