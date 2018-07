A Ericsson viu sua participação no mercado mundial de equipamentos para comunicação móvel diminuir pelo segundo trimestre consecutivo, informou a empresa de pesquisas Dell’Oro nesta segunda-feira. O mercado de equipamentos para comunicação sem fio vem se contraindo desde o ano passado, quando operadoras cortaram gastos durante a recessão e fabricantes chinesas derrubaram preços.

No geral, o mercado recuou 17% entre abril e junho em relação a um ano antes. A participação da Ericsson diminuiu para 33%, contra 35% no trimestre anterior. A segunda maior representante do setor, Nokia Siemens Networks – parceria entre Nokia e Siemens – ficou com 20,8% de participação, leve alta sobre os 20% do primeiro trimestre.

Para elevar sua fatia de mercado, a Nokia Siemens Networks apresentou em julho o plano de adquirir participação majoritária no negócio de equipamentos de conexão móvel da Motorola por USS$ 1,2 bilhão.

A Motorola ficou com 3,2% deste mercado no segundo trimestre, ocupando a sexta posição, atrás de Huawei , Alcatel-Lucent e ZTE.

/TARMO VIRKI (REUTERS)