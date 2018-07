Que tal usar aplicativos e serviços na internet para aprender também fora da escola? Veja o guia do ‘Link’ de conteúdo que auxilia no aprendizado

SÃO PAULO - Assim como saúde, a educação é uma das fortes apostas de quem produz conteúdo e plataformas para o meio digital. Aplicativos, redes sociais e games nascem todos os dias buscando a atenção de alunos ou professores, estejam eles dentro ou fora da escola.

Abaixo, separamos alguns serviços que podem ajudar no processo de aprendizado das crianças nesta volta às aulas, mesmo que eles não tenha originalmente essa intenção. Entre eles, está o app DIY.org, que funciona como uma plataforma voltada para crianças que ensina a criar objetos de forma caseira e trocar experiências sobre essas pequenas e grandes invenções. Há também os games Minecraft e SimCity, que ganharam aplicações educativas dentro e fora das salas de aula. E sites como o Google Art Project, que aproxima os estudantes das obras expostas nos museus mais importantes do mundo e que antes eram inalcançáveis.

Aprender dentro ou fora da escola é possível, e usar as ferramentas que a internet e o celular oferecem pode ajudar a enriquecer esse processo, seja para as crianças ou adultos.

APPS DIY.org – O universo de “makers” (criadores) para crianças (sete anos ou mais). Aqui, aprende-se a fazer qualquer coisa (iOS) TED – As palestras do TED já são conhecidas. O lado bom do app é ter os mais de 1,3 mil vídeos à mão, seja onde estiver (iOS, Android e Windows Phone) MathBoard – Um dos melhores apps para aprendizado básico de matemática. O único ponto contra do app (Android e iOS), é não ser gratuito Xperica – O app é uma ótima plataforma de experiências que permitem aplicar conceitos de hidrostática ou entender o princípio de Arquimedes (iOS) iTunes U – Para os usuários de iOS esse é um ótimo app para assistir a aulas de universidades ou até do Museu de Arte Moderna de NY

PELA WEB Google Art Project - Tão viciante quanto o Artsy.net, o projeto do Google traz grandes obras de arte e visitar, online, o MoMA, Versalhes ou à Acrópole WikiHow - Para ser o “maior manual do mundo”, há artigos sobre “como ganhar a confiança de um hamster” e “como preparar maionese caseira”

EM VÍDEO Veduca - O site faz um grande favor aos brasileiros e centraliza todas as vídeo-aulas de universidade nacionais e internacionais (com legenda) Khan Academy - O mais popular “professor da internet”, Salman Khan tem quase 4 mil aulas, muitas traduzidas para o português QMágico e MeSalva! - Esses dois sites brasileiros dão aulas de física, química e matemática, com o estilo parecido ao da Khan Academy

PARA JOGAR Minecraft - Com cubinhos 3D é possível criar qualquer coisa. Algumas escolas já o adotaram para despertar a criatividade. Disponível para iOS, Android, PC e Xbox Scratch - Criado pelo MIT, a plataforma de jogos permite que qualquer um crie um game. Crianças aprendem noções de programação e se divertem SimCity - O jogo que simula a administração e a construção de uma cidade ajuda a desenvolver noções de planejamento, para a lidar com a complexidade das decisões

REDES SOCIAIS Edmodo - Em português, é bem semelhante ao Facebook. Gratuito, permite que professores criem enquetes, eventos, passem exercícios e deem notas Lore - Em inglês, essa rede mira no ensino superior. Tem espaço para discussões, agenda e download de textos. O site já atende mais de 600 instituições

