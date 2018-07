Em Londres, aulas são dadas com Lego e Raspberry Pi, placa open source vendida a US$ 25

Por Thiago Mattos

FOTO: REPRODUÇÃO

No final de setembro, a escola primária St. Saviour, em Londres, viu seu famoso Cantinho da Leitura ser transformado no Cantinho da Programação.

—-

A escola recebeu 30 unidades de Raspberry Pi (placa de computador vendida a um baixo preço) e peças de Lego com sensor, que se encaixavam para formar um crocodilo de brinquedo.

Usando códigos simples, as crianças aprenderam a programar as peças para que a boca do crocodilo se fechasse, “mordendo” seus dedos cada vez que os aproximassem dela.

“Queremos inspirar as crianças a criar e não apenas consumir. Mesmo sendo divertido em pequenas doses, muito tempo gasto em coisas como Angry Birds e jogos de video-game pode acabar estragando o cérebro desses garotos”, afirmou Nick Corston, cujos filhos estão matriculados no colégio.

Corston é co-fundador e diretor do projeto Little House of Fairy Tales. Inspirado numa palestra TED de 2006, onde Sir Ken Robinson discutia como o sistema educacional da Grã-Bretanha pode matar a criatividade das crianças, Corston decidiu promover o valor dos códigos de informática para o currículo escolar.

Segundo ele, o resultado foi bastante satisfatório. “Tanto os meninos quanto as meninas adoraram programação. Não houve nenhuma idade que se mostrou desinteressada ou sem habilidade”, disse Corston. “Não tiveram nenhum problema em entender os conceitos de programação que mostramos a eles.”

A escola St. Saviour espera agora que a simplicidade do seu Cantinho da Programação inspire outras escolas primárias a promover atividades semelhantes.