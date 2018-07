SÃO PAULO – Com mais de 10 milhões de acessos no YouTube, um vídeo da ONG Code.org recorreu a Bill Gates e Mark Zuckerberg para defender o ensino de programação nas escolas americanas. Lá, só um em cada dez colégios expõe os alunos às linhas de código. No Brasil não há estatística, mas a dificuldade em encontrar resultados no Google combinando “escola”, “ensino” e “programação” já dá um sinal de como as coisas funcionam (ou não) por aqui.

Afinal, a maioria dos jovens sai da escola sem formação adequada em português e matemática. Se não estão aprendendo o básico, por que ensiná-los a programar? A justificativa talvez esteja na necessidade de refundar a escola visando a desenvolver nos alunos competências importantes para o século 21. Que tal fazer isso desafiando as crianças a construir um robô ou a programar um joguinho de campo minado? Sem esquecer, claro, de ensinar a ler, escrever e fazer contas.

*É REPÓRTER DO 'ESTADÃO.EDU'

