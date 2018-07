Little Big Planet, um dos games usados em aula

Os jogos não são vistos como uma distração para o recreio. A Quest to Learn, a escola que adotará o sistema, acredita que os games desenvolvem habilidades essenciais para que as crianças cheguem preparadas ao ensino superior.

Suas salas de aula têm de 20 a 25 alunos, todos equipados com laptops. A aula de games não é a primeira não-usual de sua rotina. Em outra delas, por exemplo, os estudantes tinham que desenvolver uma graphic novel baseada no poema histórico babilônico Gilgamesh, baseando-se em informações antropológicas e… no Google Earth.