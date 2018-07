por João Coscelli

O Ministério da Cultura da Espanha resolveu dar uma força aos criadores de jogos. Segundo o jornal El País, o governo vai criar a Academia de Artes e Ciências Interativas. O órgão vai funcionar mais ou menos como a Academia de Hollywood e vai premiar designers e programadores anualmente em várias categorias, como se fosse o Oscar dos jogos eletrônicos.

Ángeles González-Sinde, ministra da Cultura espanhola e quem anunciou a criação da academia, disse que sobram razões para que o órgão seja criado. “Os videogames são um patrimônio. Estimulam a inovação tecnológica, a criatividade e a estética na cultura. Sua modernidade faz parte da arte contemporânea”, disse ao jornal espanhol.

De quebra, a ministra vendeu seu peixe dando alguns números. Segundo ela, a cultura — especialmente os jogos — é responsável por 4% do PIB espanhol, o que representa “uma porção maior que a do setor energético”. Na Espanha, ainda segundo a ministra, os videogames geram 800 mil postos de trabalho, embora não haja nenhuma grande produtora sediada no país europeu.

Esse fato foi respaldado por Gonzo Suárez, fundador da produtora Arvirago, uma das maiores da Espanha, e futuro vice-presidente da academia. Segundo ele, a indústria dos jogos eletrônicos cresceu 200% no país nos últimos anos, mas a dificuldade está na estrutura. “Faltam produtoras. Temos muito talento, mas tudo está concentrado em 20 empresas”.

A criação da Academia foi anunciada durante a apresentação da Gamelab, a maior feira de interatividade e entretenimento eletrônico da Espanha, e é perfeitamente plausível dado o sucesso da indústria dos jogos eletrônicos. Os games já faturam mais do que o cinema e a música e nada mais justo que uma premiação acadêmica para as melhores criações do ano. Resta saber se o prêmio será respeitado como são os distribuídos no Spike Awards – atualmente considerado o Oscar dos jogos — e por grandes sites como o GameTrailers.