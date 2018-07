Novo blog do Link, Homem-Objeto, realizou cinco especiais de compras de Natal, divididos em categorias específicas de produtos

Em novembro, estreou no Link o blog Homem-Objeto, assinado pelo jornalista Camilo Rocha e dedicado a testes e resenhas de produtos e aparelhos. Para acompanhar o surgimento do novo blog, foram preparados cinco especiais de compras, um a cada semana e dedicados a categorias específicas de produtos. Veja abaixo os cinco especiais:

SMARTPHONES

O mercado de smartphones está em expansão no Brasil. Mas qual o melhor modelo para quem nunca teve um? Veja 15 opções para este Natal

A hora de comprar seu smartphone

PORTÁTEIS DE ÁUDIO E VÍDEO

Seis categorias, seis sugestões de produtos. Saiba o que levar em conta na hora de escolher filmadora, câmera digital, fone de ouvido, dock de som, MP3 player e DVD para carro.

Portáteis: carregue o seu

ENTRETENIMENTO DOMÉSTICO

A TV não é só ”mais uma TV” e sim um centralizador de conteúdo que pode vir de pen drives, HDs externos, media centers com Wi-Fi, discos de Blu-ray, internet, locadoras online e smartphones.

Televisão: como montar um centro de mídia

TABLETS

Eles são um dos presentes mais desejados no Natal e podem substituir laptops tradicionais. Neste especial, falamos dos sete modelos mais importantes (além de quatro laptops)

Tablets: é irreversível

GAMES/CONSOLES

Uma seleção diversificada com os melhores games do ano e uma geral nos consoles portáteis e fixos mais importantes. De quebra, uma análise sobre a crescente tendência de se jogar em tablets e smartphones.

Videogame: de tudo um pouco