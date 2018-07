Ter internet na TV pode ser útil para ver conteúdo online, mas recursos, como 3D, são dispensáveis

SÃO PAULO - A primeira coisa a verificar antes de comprar uma TV é se o espaço onde ela ficará na sua casa comporta o tamanho da tela. As TVs de LED são mais caras, mas têm mais brilho e contraste do que as de tela LCD. Muitos modelos, com preço bom, também acessam a internet. Pode ser uma boa hora para fazer a convergência. Veja também se você quer pagar mais por recursos que usará pouco, como 3D e reconhecimento de voz e gestos.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 26/11/2012