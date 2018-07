Ligia Aguilhar

Murilo Roncolato

SÃO PAULO – Há exato um ano o jornal britânico The Guardian e o americano The Washington Post publicaram as matérias que dariam origem a uma série de reportagens sobre documentos secretos da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA).

Esses documentos, vazados pelo especialista em segurança da informática a serviço da NSA e ex-agente da CIA, Edward Snowden, revelavam como a inteligência americana, em parceria com a agência britânica Government Communications Headquarters (GCHQ), coletavam dados em massa sobre o que cidadãos americanos e estrangeiros faziam em suas comunicações por telefone e pela internet.

O Link preparou um especial mostrando quem é Edward Snowden, todos os que de alguma maneira se envolveram com a sua história, e relembrando as principais revelações e fatos ocorridos ao longo do último ano em que a vigilância e a privacidade na internet se tornaram foco de discussões em todo o mundo.

Arte: Andrea Pahim e Fábio Sales/Estadão