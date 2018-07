Eu me diverti muito ao resenhar os novos modelos do Kindle, da Amazon, na minha coluna desta semana no Times. (Pois é, publiquei uma coluna no Times esta semana — só que esta saiu na edição de segunda feira, alguns dias antes da habitual quinta feira, graças à data de lançamento escolhida pela Amazon.)

Durante a semana em que os críticos de tecnologia de todo o mundo estavam preparando suas resenhas do Kindle Fire, os representantes da Barnes & Noble entraram no modo de ataque preventivo. Eles nos ofereceram sessões particulares para se certificarem de que todos nós soubéssemos que a B&N também está para lançar uma nova linha de leitores de livros eletrônicos.

Um deles, o tablet Nook Color, deve concorrer diretamente com o Kindle Fire. Custa US$ 50 a mais do que o Fire (US$ 250 versus US$ 200), mas conta com o dobro da capacidade de memória e também com uma entrada para cartão de memória. (Não sei ao certo qual seria a finalidade de um cartão de memória, levando-se em consideração o fato de que a Barnes & Noble não tem nem mesmo uma loja de filmes para serem baixados. ).

Enfim. Seja como for, sempre me senti um pouco incomodado pela maneira com a qual o Nook é anunciado — no mínimo, ela me inspira suspeita. No ano passado, flagrei a B&N informando erradamente o peso do Nook. É isso mesmo. A empresa anunciou que o Nook pesava 7,4% menos do que o seu peso real — um detalhe algo importante em se tratando de um produto que temos de segurar nas mãos por horas enquanto o usamos.

Na época, escrevi:

“Não há dúvida que nós, os tão explorados membros do sindicato dos críticos de tecnologia, sempre aceitamos as informações oferecidas pelos fabricantes como fidedignas. No caso do Nook, por exemplo, todas as principais publicações que fizeram resenhas do aparelho — Wall Street Journal, USA Today, PC World, CNET, Engadget — acabaram papagueando a informação que a fabricante nos passou a respeito do peso do dispositivo. Me incluo entre os que o fizeram.

É que nunca ocorreu a nenhum de nós que estas empresas pudessem mentir a respeito deste tipo de coisa.

O que significa isto, afinal? Devemos agora quintuplicar nossa carga de trabalho reavaliando cada dispositivo que recebemos para resenhar?

Quero dizer, pelo que sei, algum celular resenhado pode ter 9 centímetros de altura em vez dos 8,8 centímetros anunciados. Talvez a bateria do laptop que deveria durar 500 cargas deixe de funcionar direito depois de carregada 350 vezes. Quem sabe as peças internas de uma TV de plasma não sejam tão facilmente recicláveis quanto a empresa afirma serem. Como é que se pode saber essas coisas? Alguns destes aspectos só podem ser testados em laboratório; outros precisam de uma máquina do tempo.”

Ora, adivinhe só? A Barnes & Noble está de volta à esta prática.

O slogan do novo tablet Nook é “O melhor em entretenimento HD”. No site do Nook, a primeiríssima característica anunciada é “Filmes e programas de TV em HD”.

Então, na página “Saiba mais”, há nove outras referências à capacidade do tablet Nook de reproduzir vídeos em alta definição. “Exibição fluida de vídeos em HD via streaming.” “Desfrute dos vídeos em alta definição.” “O melhor em entretenimento HD.” “Netflix e Hulu Plus pré-instalados para a exibição instantânea de filmes em HD.” “Vídeos em HD via streaming e mais.” “Suporte a conteúdo HD de até 1080p.” E assim por diante.

Hmm. Não sei quanto a você, mas, no meu caso, ao ler tudo isto, é possível que eu fique com a impressão de que o tablet Nook é capaz de exibir vídeos em alta definição!

Ora, adivinhe só? O Nook não é capaz de fazê-lo.

A resolução da sua tela é de 1024 por 600 pixels. Algo muito distante da alta definição.

O formato de vídeo HD de qualidade mais baixa é conhecido como 720p. Isto significa que a imagem é composta por 1280 por 720 colunas de pixels (pequenos pontos). O tablet Nook simplesmente não tem pixels o bastante para exibir este formato. Faltam-lhe pixels em ambas as direções. Na melhor das hipóteses, o aparelho mostra aproximadamente dois terços da resolução 720p.

O outro padrão de imagens HD é chamado de 1080p, cuja exibição requer 1920 por 1080 pixels. A Barnes & Noble afirma expressamente, “Suporte a conteúdo HD de até 1080p”. Mas trata-se de uma mentira flagrante. O tablet Nook Color exibe apenas 30% desta resolução!

Quando pedi a um representante da Barnes & Noble para explicar a posição da empresa, esta foi a resposta dela:

O Nook Tablet é capaz de decodificar vídeos de até 1080p e vídeos em Flash de 720p e de renderizar para a resolução da tela do Nook Tablet, que é de 1024×600. Isso permite renderizar o conteúdo HD a uma qualidade maior do que conteúdos não-HD, e uma qualidade muito maior do que aparelhos que não tocam conteúdo com uma taxa de bits maior. O Nook Tablet é um dos primeiros tablets que integram silício de alta segurança e está de acordo com todos os requisitos de segurança e de DRM exigidos pelos provedores de conteúdo de vídeo HD e estúdios de cinema. Os consumidores do Nook Tablet são capazes de aproveitar o conteúdo decodificado em HD da Netflix, enquanto quase todos os outros tablets (incluindo o Kindle Fire) só são compatíveis com definições padrões do conteúdo de streaming da Netflix, que costuma estar restrito a 480p.

A Amazon reconhece que a o stream do Netflix em um tablet da Barnes&Nobles começa com mais resolução do que em um Kindle Fire, mas diz que, no mundo dos vídeos via streaming, pesa mais a qualidade do que a resolução. (A Amazon também indica que tudo isso refere-se apenas ao Netflix. A resolução de um vídeo do Hulu, por exemplo, é idêntica nos dois tablets: 480p.)

Mas os dois lados concordam em uma coisa: o Nook não suporta, de fato, alta resolução completa. Ele recebe vídeos em HD. Mas aí ele joga fora 70% da qualidade da imagem e exibe o restante.

Mas esta é uma estratégia de vendas ridícula. Quem se importa com a qualidade original do vídeo se esta não é exibida? Quem se importa com a aparência que ela teria numa tela de alta definição? Estamos falando do tablet Nook, não é? É como dizer que os fones de ouvido do iPod são capazes de reproduzir sons no formato surround de sete canais e uma incrível resposta em frequência de 20 Hz a 20 kHz — simplesmente porque conseguem tocar uma mesma música tanto quanto em um conjunto de falantes de US$ 50 mil.

Estamos falando de mentiras.

Veja, Barnes. Ouça, Noble. Estas mentiras nas especificações técnicas só fazem com que a empresa de vocês transmita a imagem de ser trapaceira e insegura. Não é preciso recorrer ao papo furado como adolescentes apanhados depois da hora de ir dormir tentando inventar desculpas esfarrapadas para contar aos pais.

O produto de vocês é bom. Não é preciso forçar a barra para vendê-lo.

Confiem em si. Tenham orgulho daquilo que de fato têm nas mãos, e parem de tentar transmitir a impressão de que o produto é algo que ele não é.

* Post publicado originalmente em 17/11/2011.