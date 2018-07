Boa notícia para os donos de X-Box 360º: a Microsoft anunciou que no dia 6 de abril irá lançar uma atualização para o software do console que irá permitir que os usuários salvem dados dos games em pen drives ou HDs externos. A atualização deverá ser baixada na X-Box Live.

Mas mesmo abrindo essa concessão, a Microsoft impôs limites. Só serão permitidos pen drives que tenham mais de 1 GB de capacidade e no máximo 16 GB – e o mesmo vale para HDs externos. Além disso, o console só ira conceder permissão para gravar dados em até dois HDs. Ou seja, o máximo que você poderá expandir a capacidade de armazenamento de seu videogame será 32 GB.

A Microsoft recomenda o uso de pen drives em vez de HDs com entrada USB e só poderão ser gravados dados da X-Box Live. Em parceria com a SanDisk a empresa dona do Windows irá lançar um pen drive de 16 GB com a marca X-Box.