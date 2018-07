O governo do presidente norte-americano Barack Obama prepara uma nova lei para facilitar a ação de agentes policiais e do serviço de inteligência dos Estados Unidos para espionar sites e mensagens em meios eletrônicos, como redes sociais e smartphones, informou nesta segunda-feira, 27, o jornal New York Times.

A Casa Branca planeja apresentar uma proposta de lei em 2011 que exigirá dos provedores de internet a instalação de um sistema com funções que permitam cumprir uma ordem judicial de espionagem do governo, acrescentou o jornal. Isso incluiria serviços de mensagens criptografadas, como os dos telefones BlackBerry, do Skype e das redes sociais, como o Facebook.

A polícia federal e as autoridades de segurança nacional asseguram que as novas regulamentações são necessárias porque terroristas e criminosos estão usando cada vez mais este tipo de comunicação pela internet.

“Estamos falando de interceptar com autorização da lei”, disse a advogada do FBI, Valerie E. Caproni. “Não é uma expansão da autoridade. É uma forma de preservar nossa capacidade para executar a autoridade existente, com finalidade de proteger a segurança pública e a segurança nacional”, acrescentou.

A nova proposta de lei, porém, coloca dúvidas sobre a proteção da privacidade das pessoas enquanto tenta equilibrar as preocupações com a segurança nacional.

