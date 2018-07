Equipe brasileira jogando na final de ‘League of Legends’, no Maracanãzinho. FOTO: Divulgação/Kabum Equipe brasileira jogando na final de ‘League of Legends’, no Maracanãzinho. FOTO: Divulgação/Kabum

SÃO PAULO – Treinar diariamente, saber trabalhar em grupo, alcançar o seu melhor desempenho para superar o do concorrente e ganhar o primeiro lugar. Faz diferença se estamos falando de futebol, golf, xadrez ou do jogo eletrônico League of Legends? Para o presidente do maior canal de esportes do mundo, sim.

John Skipper, da ESPN, disse durante um evento do site Recode sobre mídia que e-sports, os chamados esportes eletrônicos, “não são um esporte – tratam-se de competições”. A frase saiu após terem-lhe pedido que comentasse a aquisição do site de tranmissão de jogos por streaming, o Twitch, pela Amazon por US$ 1 bilhão.

Skipper não mediu palavras e comparou toda a cultura competitiva de games a xadrez e dama, os quais são apontadas pelo executivo como “competições”, e não esportes.

“Sobretudo, estou interessado em cobrir (tradução por contexto; o termo original usado foi ‘doing’) esportes de verdade”, disse.

Campeonatos de jogadores de games eletrônicos movem milhões de pessoas e dólares. Alguns jogos populares em competições são League of Legends, Starcraft, Counter-Strike, Street Fighter e DotA 2.

Este último, um jogo de arena baseado em Warcraft III, organiza um torneio muito importante chamado The International. Na edição deste ano, uma grande novidade foi o anúncio de que a própria ESPN também faria a cobertura do evento, ao lado do Twitch, da Valve e de duas emissoras: uma chinesa e uma europeia. Só na internet, o público foi de 20 milhões.