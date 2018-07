Baixa demanda de televisores compatíveis com o serviço é a principal razão para o fechamento do canal 3D

EUA – Controlada pela Walt Disney, a rede de esportes ESPN irá fechar seu canal a cabo em 3D nos Estados Unidos até o fim do ano, afirmou uma porta-voz da rede nesta segunda-feira, justificando a decisão com a baixa demanda pelo serviço.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A ESPN lançou o canal 3D há três anos. O torneiro de golf “The Masters” e jogos de futebol entre colégios norte-americanos foram alguns dos eventos transmitidos até agora.

Rede esportiva dominante nos Estados Unidos e uma das maiores fontes de receita para a Disney, a ESPN opera o canal que leva seu nome, além da ESPN2 e ESPN Deportes, em espanhol.

/REUTERS