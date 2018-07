Site foi uma das principais ferramentas de procura da internet nos anos 90

SÃO PAULO – Se você tem menos de 20 anos, provavelmente não vai fazer ideia do que seja “AltaVista” e por que o seu fim merece um post. O AltaVista é um dos buscadores mais antigos da web e será descontinuado por seu dono, o Yahoo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Veja, houve um tempo em que não existia Google (e o mundo funcionava mesmo assim). Houve um tempo também que não havia nem sites de busca. Os primeiros foram aparecer só em 1993. Dois anos depois veio o AltaVista, o primeiro buscador “famoso”.

O AltaVista cresceu bem. Dos 300 mil acessos que teve no primeiro dia para 80 milhões de acessos dois anos depois. Foi o primeiro contato de muitos usuários da internet com uma ferramenta de busca.

Aparência atual do AltaVista

O Yahoo comprou o AltaVista em 2003, época em que o velho e poluído portal buscador já havia sido implacavelmente atropelado pela elegância e simplicidade do Google. Pouco se ouviu falar do AltaVista desde então. A maior surpresa para muita gente ao ler sobre o fim do AltaVista é o fato de que ele ainda estava ativo.

De acordo com o Yahoo, o velho buscador será desativado no dia 8 de julho. Sem maiores explicações, o comunicado disse apenas que a empresa “focará na criação de produtos bonitos”.