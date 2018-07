A comparação entre o médium Chico Xavier e o logo da Copa de 2014, liberado pela Fifa essa semana, foi feita pelo usuário @bruckxd no Twitter. O @diegomaia postou a imagem acima, colorida excepecionalmente para facilitar a visualização para aqueles que ainda não tinham conseguido reparar na semelhança. Várias pessoas viram, retwittararam, e Chico Xavier foi Trending Topic no dia do lançamento do logo. E mesmo nas cores originais, ele ainda é bastante parecido, veja só: