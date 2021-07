O Estadão participa nesta quarta do THE Tech Day, evento promovido pela THE Tech, startup de tecnologia e inovação com foco em recrutamento de profissionais de TI e desenvolvimento de carreira. O evento visa a aproximar profissionais de empresas que estão transformando o País por meio da tecnologia.

O jornal será representado por Danilo Barsotti, diretor de dados e tecnologia digital, que participará de uma mesa redonda com Mauricio Cascao, CEO da Mandic, empresa de soluções em nuvem criada por Aleksandar Mandic, um dos pioneiros da internet brasileira. A mesa terá como tema "Os desafios da transformação digital na economia atual".

Com seis meses de Estadão, Barsotti vem ajudando a liderar a jornada de transformação digital na empresa - há dois anos, o Estadão iniciou um movimento de virada digital em sua operação, para ampliar as formas de entrega de conteúdo para os leitores. " A transformação digital está na agenda dos principais líderes do Brasil e do mundo", diz Barsotti.

Estadão Danilo Barsotti, diretor de dados e tecnologia digital do 'Estadão'

Além disso, ele reforça que a tecnologia é só um aspecto da transformação digital. "A transformação digital é sobre pessoas. E também sobre como você estrutura a cultura interna da empresa".

O evento terá a duração de duas horas, e acontece das 19h às 21h. Além da mesa com Barsotti, acontecerão outras palestras interativas com duração de 20 minutos. Entre os palestrantes estão Eduardo Lemos, vice-presidente de experiência do cliente da Loggi, Maikol Parnow, CEO do Hygia Bank e Augusto Lins, CEO da Stone.

“Queremos levar conteúdo de qualidade para os profissionais de tecnologia”, diz em nota Daniel Neves, CEO da THE Tech. “Em um mundo onde as coisas mudam cada vez mais rápido, menos profissionais do setor planejam suas carreiras e nós queremos olhar para isso no THE Tech Day”.

O evento é 100% gratuito e a transmissão acontece na plataforma da inovabra, programa de inovação com startups criado pelo Bradesco em 2012. As inscrições já estão disponíveis. Para profissionais de tecnologia interessados em trabalhar no Estadão, há vagas abertas.