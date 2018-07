O Grupo Estado lança hoje uma nova edição do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ exclusiva para iPad. “É uma iniciativa pioneira, porque é a primeira versão de um jornal brasileiro feita especificamente para o iPad”, diz o diretor-presidente do Grupo Estado, Silvio Genesini. “Não há nenhum jornal no Brasil que tenha algo assim.”

O Estado foi o primeiro jornal do País a lançar um aplicativo para o iPad, no mesmo dia do lançamento do tablet nos EUA, em 3 de abril do ano passado.

Cada edição avulsa do Estadão Tablet vai custar US$ 1,99, e poderá ser baixada somente na App Store. Já os assinantes do serviço digital, que custa R$ 29,90 por mês, terão acesso à nova versão sem custo adicional, bastando utilizar os mesmos dados de acesso que já possuem. Os assinantes do jornal impresso, por sua vez, também poderão ter acesso, por mais R$ 10 mensais.

“O Estadão Tablet amplia o conceito da assinatura digital, já que o assinante tem acesso ao conteúdo em todos os ambientes”, afirma Genesini.

Ideal para iPad. “A ideia é oferecer ao usuário a melhor experiência em cada meio. Redesenhamos o jornal de papel e seu site, lançamos a rádio Estadão ESPN, e agora a terceira versão do Estadão Tablet, uma nova forma de ler o jornal, com vídeos, áudios e mais fotos”, afirma Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado.

A diferença do Estadão Tablet em relação aos modelos existentes no País é que toda a concepção teve como foco o ponto de vista do usuário de iPad e suas necessidades. Uma das mudanças, por exemplo, é a possibilidade de leitura sem dependência de internet. Ou seja, depois de baixar a edição, o usuário não terá de se manter conectado à web 3G ou Wi-Fi para navegar ou ler as matérias. E, ainda assim, terá um botão no aplicativo caso deseje se conectar para ver mais novidades no portal do jornal.

Cada edição vai estar disponível sete dias por semana, às 5h da manhã, para que o usuário possa ler durante o café, indo para o trabalho ou mesmo no aeroporto. Por não haver demora na distribuição, o usuário de iPad terá notícias mais recentes do que o próprio jornal impresso e poderá ler o conteúdo do Estadão em qualquer lugar do mundo.

A melhoria da navegação e da forma de transmitir o conteúdo é outro destaque. Além da melhor visibilidade em relação às versões anteriores, o novo aplicativo também traz mais opções de interatividade, na forma de áudio, vídeos e infográficos interativos, entre outras opções.

O Estadão Tablet terá também material de cinco suplementos do jornal impresso — Link , Paladar, Aliás, Viagem e Sabático — que não estavam disponíveis nas versões anteriores.

Pelo iPad, o assinante poderá até comparar as duas versões (a do tablet e a impressa), já que será permitido também baixar a versão que traz o jornal impresso completo digitalizado, hoje disponível no Estadão.com.br para quem tem assinatura digital.

“A edição específica para tablet é diferente. Será uma edição que aprofunda os temas do dia, prioriza análise e opinião e recursos multimídia. E que valoriza o caráter opinativo do jornal, ao colocar blogueiros e colunistas no mesmo patamar”, diz Gandour.

Loja de aplicativos. O lançamento do aplicativo para tablet chega no mesmo momento em que o Grupo Estado lança uma loja de aplicativos dentro da App Store, da Apple.

Por enquanto, somente o aplicativo do Estadão para iPad está disponível na loja, mas o objetivo é disponibilizar outros conteúdos do Grupo Estado no mesmo local.

O Grupo Estado também pretende, nos próximos meses, lançar o Estadão Tablet para outras plataformas, como os aparelhos que funcionam com Android 3.0.

*Texto publicado nesta quinta-feira no caderno ‘Economia & Negócios’ do Estado.

