O Estado lançou nessa segunda-feira um novo portal de negócios – a versão online do caderno Economia & Negócios, que também começou a rodar hoje. O site estreou no estadao.com.br já com nove blogs ativos, entre eles o do colunista Celso Ming e uma versão traduzida daquele que o economista Paul Krugman, Nobel em 2008, assina para o New York Times. Como os novos sites do Grupo Estado, o novo portal também conta com blogs publicados na plataforma aberta WordPress.

Além dos blogs, a página também conta com uma área dedicada aos vídeos, aberta com uma completíssima entrevista com o empresário Abílio Diniz.

O site econômico, que já conta com um perfil no Twitter, surge em parceria com a Agência Estado e contará também com um programa na Rádio Eldorado.

“É um projeto multimídia por excelência, e representa mais um avanço na integração das redações do papel, da internet, dos serviços em tempo real e da rádio”, afirma o diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour.