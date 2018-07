MIT Pesquisadora do MIT, Elisabeth Reynolds é um dos destaques do evento

O Estado promoverá um fórum dedicado a debater a inovação, o Fórum Estadão Brasil Competitivo, na próxima terça-feira, 6, em São Paulo. O evento, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), vai discutir o cenário atual da inovação no Brasil, além de apontar caminhos para que empresas e empreendedores possam acelerar este processo.

Entre os participantes do evento estará a diretora do centro de desempenho industrial do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Elisabeth Reynolds, e o presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Marcos Cintra.

Um dos destaques do fórum será a apresentação de um estudo, conduzido por diversos pesquisadores do MIT sob coordenação de Elisabeth, que faz um diagnóstico sobre os principais entraves para a inovação no Brasil, como a falta de engajamento entre universidades e empresas, a escassez de mão de obra qualificada e a falta de políticas públicas para estimular a inovação. Por outro lado, o relatório que será revelado durante o evento traz uma agenda de mudanças para tornar o Brasil mais competitivo.

Em entrevista ao Estado, Elisabeth adiantou que o Brasil evoluiu em seus esforços em inovação. Contudo, ela pondera que há muito a ser feito. “O Brasil deu vários passos importantes e teve alguns sucessos significativos em inovação. Muitas áreas receberam incentivo para investir em pesquisa e desenvolvimento e mais parcerias entre empresas e universidades aconteceram. Além disso, vimos grande crescimento da atividade empreendedora”, diz a pesquisadora. “Mas não temos visto resultados desse trabalho. O ganho real, associado a políticas e programas de inovação, tem sido limitado.”

Além do relatório, o Fórum Estadão Brasil Competitivo também vai discutir a relação entre inovação e empreendedorismo, apontando como as startups podem ajudar a elevar o nível de inovação no País.

O debate sobre o assunto terá a presença de Fernanda de Negri, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pesquisadora visitante no MIT, Bernardo Gradin, fundador e presidente da empresa brasileira de biotecnologia GranBio, e Pedro Waengartner, presidente executivo da aceleradora de startups Ace.

“O fórum vai estimular empresas e empreendedores brasileiros a colocarem suas ideias inovadoras em prática”, diz o diretor de projetos especiais do Estadão, Luís Fernando Bovo.

O Fórum Estadão Brasil Competitivo acontecerá em 6 de março, das 8h30 ao meio-dia, no auditório do Estadão, localizado na Avenida Professor Celestino Bourroul, 100, no bairro do Limão, em São Paulo. O fórum é aberto ao público, mas é preciso fazer a inscrição por meio do site oficial.