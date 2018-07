A Casa Branca emitiu um documento nesta semana se mostrando preocupada com um possível esgotamento dos endereços IPs no Estados Unidos. IP é o registro de cada conexão à internet e nos EUA elas estão acabando – já foram ocupados 94,5% dos endereços digitais e os pouco mais de 5% devem acabar até o final do ano que vem. O principal motivo desse esgotamento é o grande aumento de conexões móveis feitas por smartphones.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Para resolver o problema, a Casa Branca recomenda que os provedores de internet passem a usar o sistema IPv6, que também é chamado de “próxima geração da internet”, já que este suporta 340 trilhões de endereços de conexões, contra os 4,3 bilhões que o atual protocolo, IPv4, consegue armazenar.

Em seu comunicado, o governo declara: “A transição para IPv6 não irá afetar os consumidores, mas os servidores e os desenvolvedores terão que aprender a mexer com uma nova tecnologia para ser compatível com novo padrão”.

Via Biz Report