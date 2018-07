Tablet de baixo custo mira estudantes e quer rivalizar com iPad

Vladimir Putin, à esquerda, segura o protótipo do tablet de plástico durante sua reunião com Anatoly Chubais, diretor do conglomerado de empresas de tecnologia Rosnano. FOTO: Alexei Nikolsky/ REUTERS

MOSCOU – Uma estatal russa pretende iniciar no ano que vem a produção em massa de tablets de plástico com baixo custo destinados a estudantes escolares e que, segundo a companhia, competirá diretamente com o iPad, da Apple.

Anatoly Chubais, diretor do conglomerado de empresas de tecnologia Rosnano, afirmou ao primeiro-ministro Vladimir Putin que o novo tablet custará US$ 420, menos que o preço do iPad mais barato, de US$ 670.

“Esse tablet é mais leve, não há vidro nem mesmo na tela. Mesmo se estudantes decidirem lutar um contra o outro com esses tablets, eles são absolutamente assegurados contra lesões”, brincou Chubais, promovendo a tecnologia do aparelho.

O dispositivo empregaria plástico ou técnicas de eletrônica orgânica, desenvolvidas na Universidade de Cambridge nos anos de 1990, em vez de condutores de silício. Chubais prevê que a tecnologia obterá uma fatia de 10% do mercado global de eletrônicos.

Imagens televisivas mostraram Chubais entregando a Putin o tablet de 20 por 30 centímetros, que lembra o iPad visualmente mas excede seu rival em tamanho. Putin tocou a tela e sorriu quando um provérbio popular foi citado. Diferente de seu parceiro político no comando da Rússia, o presidente Dmitry Medvedev, fã da Apple que aparece em eventos oficiais carregando seu iPad, Putin não é um geek de computadores, e autoridades são frequentemente aconselhadas a não exibir iPads em sua presença.

