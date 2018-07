O Google esta testando um painel de monitoramento de acessos para seu serviço gratuito de blogs, o Blogger. Segundo o blog oficial do Blogger em Rascunho — uma versão especial do servidor onde as novidades são testadas antes de serem implementadas para todos os usuários –, muitos usuários pediam um serviço fácil de ser usado e totalmente integrado ao Blogger (como já acontece no WordPress, por exemplo). Para fazer isso, eles precisavam usar o Google Analytics ou outras ferramentas para monitorar o tráfego em seus blogs.

Atendendo a essa demanda, o Google lançou a aba Estatísticas, que monitora e analisa o tráfego de cada blog com um ritmo de atualização que se aproxima do tempo real.

As “Estatísticas do Blogger” mostram a quantidade de acessos e as fontes de informação que levaram o público a cada um dos posts. Também é possível ver quais as palavras chaves pesquisadas em sites de buscas que trouxeram visitantes para o seu blog. O tráfego é separado por país de origem e por navegador e sistema operacional que seus visitantes estão usando. O histórico de dados também é mantido.

“Você pode ver quais posts estão ganhando mais visitantes e quais sites estão enviando tráfego para seu blog nesse momento”, diz o post de anúncio sobre a função em tempo real. “Por exemplo, se um leitor compartilha um dos posts de seu blog no Twitter e ele está tendo vários cliques, você verá o tráfego crescer nas Estatísticas quase instantaneamente e saberá qual foi o tweet que originou o tráfego. Basicamente, com as novas Estatíticas, você poderá saber o que está se passando com seu blog agora”.

O mecanismo de captação e análise dos dados é diferente do usado pelo Google Analytics. Além disso, enquanto as Estatísticas do Blogger são praticamente em tempo real, o Analytics, que é um serviço de acompanhamento de tráfego muito mais completo, só é atualizado a cada duas horas.

Por enquanto, as Estatísticas estão disponíveis apenas no Blogger em Rascunho, que abre qualquer blog do Blogger — é só fazer login aqui.