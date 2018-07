Os populares drones comerciais – coisa bem distante das aeronaves não-tripuladas usadas por militares – nada mais são do que pequenos quadri, hexa ou ainda octocópteros. Brinquedos usados por aeromodelistas, mas que ganharam apelo comercial ao passarem a portar câmeras de alta definição. Mas foi olhando para a sua função original, a de divertir, que a Axis Drones passou a apostar em drones pequenos para ‘hobbistas’. Os modelos cabem na palma da mão, e podem ser transportados em caixinhas, que cabem no bolso.

Essa é a proposta do Wallet (carteira, em inglês) Drone. O quadricóptero, que lembra um inseto voador, é transportado em uma caixa que também comporta o controle do brinquedo. O projeto apareceu na plataforma de crowdfunding IndieGoGo, onde arrecadou 70% do valor solicitado – há 40 dias do fim da campanha.

Antes que preocupações de privacidade venham à mente, é bom notar que o discreto voador não possui câmera ou microfone – suas dimensões (4 cm x 4 cm x 1,75 cm) não permitiriam. Com uma carga (via cabo USB) de 20 minutos, o dono de um desses pode espalhar seu zumbido por até 7 minutos. A empresa venderá o Wallet Drone por US$ 45 cada.