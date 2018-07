Em agosto deste ano, o site norte-americano Engadget publicou uma reportagem sobre o boato que a Sony estava desenvolvendo um celular que mexeria com o mercado: o PlayStation Phone, uma mistura de celular com o console portátil da Sony, o PSP. Agora o blog publicou fotos do que seria o aparelho e o assunto ganhou força. A Sony já declarou a vários veículos de imprensa que “não comenta rumores”.

Segundo o Engadget, a aparelho das fotos é apenas um protótipo

Alguns sites especulam que as fotos podem ser montagens divulgadas por alguém de má-fé. Já o Engadget – que costuma acertar vazamentos deste tipo – assegura que as fotos são reais. Segundo o blog especializado, o PSPhone rodará com o Android 3.0, sistema operacional do Google. E contará com uma loja online (Sony Marketplace) onde será possível comprar e baixar games feitos para este novo console.

O site informa até as especificações técnicas do aparelho: processador 1GHz Qualcomm MSM8655, 512MB de memória RAM e tela de 3,7 a 4,1 polegadas e cartão microSD para expansão da memória. A expectativa é que a qualidade gráfica dos jogos fique relativamente no mesmo nível que a dos games para PSP.

Se a Apple já havia encontrado no smartphones com Android um rival a sua altura, agora a disputa deve ficar ainda mais acirrada com a entrada da fortíssima marca PlayStation no mundo dos celulares. Além do mais, uma das funções mais celebradas do iPhone é sua capacidade de rodar games – habilidade que estará no DNA do PlayStation Phone.