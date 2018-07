Post publicado no:

Há um vídeo no YouTube que supostamente mostra uma demo do tablet que a Hewlett-Packard vai lançar em breve, o Slate. Agora, é claro, é inteiramente possível que o que estejamos vendo aqui seja algo bem diferente do Slate. Ou pode até ser o Slate, mas em uma fora muito diferente daquela que veremos quando ele for lançado para o público. Meu instinto mostra que, seja lá o que for, não é o produto real. Ao menos é melhor que não seja.

O design do hardware parece convincente o bastante – bem Apple, com metal escovado e poucos botões, (mesmo que fuja do minimalismo da Apple com sua textura e com uma traseira emborrachada e com estampa de diamantes, além de contar com memory card e câmeras na frente e atrás).

O problema é quando o software começa a rodar. Ligar o Slate demora… um bocado. Algo como um PC desligado, quase 40 segundos. Para completar, o narrador tenta falar do quão rápido ele é.

E aí, e quando está ligado? Um desktop típico do Windows 7. Não um desktop do Windows 7 reinterpretado para funcionar baseado em toques, mas a mesma interface, só que com habilitado para funcionar na ponta dos dedos.

Com certeza, todo fabricante de gadgets agora entende que o hardware é tão importante quanto o software. Imagine a Microsoft – me parece que a reunião foi mais ou menos assim:

“Temos que ter Windows em um dispositivo touchscreen. Agora”

“Ok, mas gadgets com telas de 10 polegadas precisa, de organização e navegação diferentes de desktops. Você quer adaptar o O.S. para multitoques?”

“Nah. Só faça uma interface ‘tocável’ e as pessoas descobrirão o que fazer. Jogue um teclado virtual e não se preocupe se a tela for lenta às respostas ou não responder direito aos toques. Vou pedir um Café Latte”

É por isso que eu imagino – e espero – que o que estejamos vendo não esteja pronto. Por quê a HP pensa que está? Meu Deus.

/SAM GROBART (THE NEW YORK TIMES)