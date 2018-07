Estônia limpa 10 mil toneladas de lixo em um dia com a ajuda do Google Maps

Em 2008, uma iniciativa na Estônia chamada ‘Vamos fazer!’ conseguiu reunir 50.000 voluntários em torno de uma causa ambiental. Em um dia, essas pessoas limparam 10 mil toneladas de lixo no país. Um dos desafios da ideia, mapear os campos de lixo, foi transposto com o uso do Google Maps agregado a um outro software freeware.

21/07/2009 | 11h30