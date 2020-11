Aly Song/Reuters IPO do Ant Group é suspenso em Xangai e Hong Kong

A oferta pública inicial (IPO) de US$ 37 bilhões da Ant Group foi suspensa em Xangai e em Hong Kong nesta terça, 3, apenas dois dias antes do que seria a maior estreia no mercado de ações do mundo.

A bolsa de valores de Xangai primeiro anunciou que havia suspendido o IPO da Ant, fazendo com que a Ant também congelasse a etapa de Hong Kong da listagem dupla.

A Ant disse que o IPO foi suspenso por Xangai após uma recente entrevista que reguladores tiveram com seu fundador, Jack Ma, e outros executivos. Os reguladores afirmaram que a companhia pode não atender aos requisitos de listagem e de transparência, também citando mudanças recentes no ambiente regulatório da área de fintechs.

A Ant iria abrir capital em Hong Kong e Xangai na quinta-feira, 5, o que movimentaria um recorde de cerca de US$ 37 bilhões. “Esta é uma jogada inesperada que foi lançada sobre nós. Não sei o que dizer”, disse um executivo de um banco que trabalhava no IPO.

Os reguladores convocaram Ma, o presidente do conselho da Ant, Eric Jing, e o presidente-executivo, Simon Hu, para uma reunião na segunda-feira, 2, quando foram informados que o lucrativo negócio de empréstimos online da empresa deveria passar por uma análise mais rígida do governo, disseram fontes à Reuters.

A reunião ocorreu no momento em que autoridades chinesas publicavam um projeto para novas regras sobre empréstimos online.

No final de outubro, Ma havia considerado a regulação desatualizada e inadequada para empresas que tentavam usar a tecnologia para impulsionar a inovação financeira.

Mas Pequim ficou mais desconfortável com os bancos que usam intensamente plataformas de tecnologia de terceiros como a Ant para conceder empréstimos ao consumidor, em meio a temores de inadimplência crescente e deterioração da qualidade dos ativos.