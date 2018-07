Rafael Aloi

Um estudante de ciências da computação da Universidade de Harvard chamado Aran Khanna desenvolveu uma extensão para o Google Chrome que indica com precisão os locais onde seus amigos estão ao enviar mensagens pelo Messenger do Facebook.

Ao enviar uma mensagem, o Facebook já anexa a sua localização, mas o estudante descobriu que as coordenadas contidas no código da rede social têm mais de cinco casas decimais de precisão, o que permite determinar a localização do remetente com uma margem de até um metro.

Aran explica em seu blog que com a ferramenta é possível verificar até a rotina semanal dos seus amigos, e descobrir onde fica o quarto deles dentro de um prédio. O próprio estudante contou ficar surpreso com as informações: “Eu não tinha ideia da quantidade de dados sobre mim que o Messenger enviava, até a semana passada, quando comecei a brincar com o meu histórico de mensagens”.

A extensão, que pode ser baixada aqui, ganhou o nome de “Marauder’s Map,” uma referência ao “Mapa do Maroto” dos livros da série Harry Potter. O mapa da história revela todos os passos de quem estivesse na escola de Hogwarts. No caso, a ferramenta revela em que lugar do mundo você está ao enviar uma mensagem pelo Facebook.

As configurações de privacidade do Facebook permitem desabilitar o sistema de localização, mas muitos usuários nem lembram dessa ferramenta, uma vez que a rede social estimula que você a mantenha sempre ativa.