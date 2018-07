Na semana de estreia de A Rede Social nos Estados Unidos, Mark Zuckerberg levou seus funcionários para assistir ao longa, mas deu sua opinião sobre o filme que conta como ele criou o Facebook. Nesta quarta-feira, 20, ele quebrou seu silêncio público e falou sobre suas impressões do filme para estudantes da Universidade de Stanford, na California, onde reside e onde está a sede de sua empresa.

Zuckerberg rejeita a forma como foi representado em A Rede Social. O CEO afirmou que, a não ser pelo seu jeito de se vestir, o filme o tomou de forma totalmente errada. No longa de David Fincher, ele é retratado como um jovem não muito afeito às regras que fundou o que viria a ser a maior rede social do mundo para aumentar suas chances com as garotas e permitir sua entrada na Liga Eye, um grupo de Harvard. E foi exatamente essa sugestão de que sua principal motivação foram as oportunidades de ascensão dentro da faculdade que Zuckerberg disse ter desprezado mais.

Segundo ele, seu namoro com Priscilla Chan, com quem está até hoje, começou antes da criação do Facebook. “Toda a construção do filme é que eu estou com essa menina (a personagem Érica Albright), que me dá o fora… Isso aconteceu muito na vida real, mas eu ela não existiu na vida real”, disse Zuckerberg.

“Eles (os criadores do filme) simplesmente não conseguem conceber a ideia de que alguém teria construído alguma coisa porque gosta de construir coisas”, acrescentou. Ele admite, no entanto, que o diretor Fincher e o roteirista Aaron Sorkin acertaram em cheio no seu guarda roupa. “É interessante ver o que ele focaram em fazer certo – cada camiseta e moleton que eles usaram no filme é realmente uma camiseta e moleton que eu tenho”.

Até agora, o Facebook estava sendo bem cauteloso nos comentários sobre o filme, uma estratégia que parecia ser a de não querer atacar uma obra que não prejudica em nada a imagem da rede social e nem ameaça sua posição de liderança – ao contrário, divulga e reforça sua marca.

O Gawter, no entanto, constesta a afirmação de Zuckerberg de que Érica Albright não é baseada em uma personagem real. Segundo o site, o CEO realmente namorava com Priscilla durante a criação da rede social, mas sugere que ele namorou uma menina da universidade durante uma pausa no relacionamento.