O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um inquérito preliminar para determinar se a Apple teria uma dominância injusta sobre o mercado de música digital, informaram três fontes de empresas contatadas por reguladores.

Eles afirmaram que o Departamento de Justiça entrou em contato com gravadoras e provedores de música digital no começo do mês.

As empresas foram questionadas genericamente sobre a natureza do mercado de música digital, disseram duas fontes, sob condição de anonimato. “Foi uma conversa ainda muito preliminar”, disse uma das fontes.

Inevitavelmente, devido à liderança da Apple no mercado, as perguntas envolviam o iTunes. A revista Billboard informou em 6 de março que a Apple teria usado sua força no mercado para impedir que as gravadoras fechassem acordos com a Amazon para o lançamento exclusivo de algumas faixas. Porta-vozes da Apple, da Amazon e do departamento de Justiça não quiseram comentar o caso.

Nos EUA, o iTunes da Apple é o maior vendedor e maior loja de música digital, e conta com uma participação de mercado de 70%. Já a Amazon fica em segundo lugar com menos de 10% do mercado.