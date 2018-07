Empresas travam batalha por patentes móveis em diversos países

SÃO FRANCISCO – A Justiça dos Estados Unidos ordenou à Apple revelar à Samsung Electronics detalhes do acordo judicial estabelecido com a HTC, incluindo os termos de um licenciamento de patentes que valerá por dez anos.

A fabricante sul-coreana entrou com liminar contra a norte-americana – com que trava uma batalha por patentes móveis em vários países – para ter acesso aos detalhes do acordo que a Apple e a empresa taiwanesa firmaram em novembro e não detalharam para o mercado.

A Samsung alega ser “quase certo” que tal acordo englobe algumas das patentes que estão no centro da disputa entre ela própria e a Apple.

A corte ordenou na quarta-feira que a Apple entregasse de imediato uma cópia completa do acordo. Representantes da fabricante não estavam disponíveis para comentar o assunto.

/ Reuters