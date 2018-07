Decisão da Justiça foi favorável à Apple, que alegou violação de sua patente do iPad

SÃO FRANCISCO – A Samsung Electronics recebeu na terça-feira um duro golpe judicial. A Justiça da Califórnia (EUA) concedeu uma liminar para a sua concorrente Apple, na qual proíbe as vendas do tablet Galaxy Tab 10.1. A liminar, que proíbe a gigante da tecnologia sul-coreana de produzir ou vender o tablet ou qualquer outro dispositivo similar em território norte-americano, é a última reviravolta na batalha legal entre as duas multinacionais eletrônicas.

iPad (à esq.) e Galaxy Tab lado a lado. FOTO: Jo Yong-Hak/Reuters

Segundo a juíza distrital Lucy Koh, a Apple apresentou fortes argumentos sobre a violação de sua patente do iPad, em particular do design do aparelho, que teria sido feita pela Samsung. Como resultado, a sul-coreana também foi proibida de importar o Tab 10.1 ou qualquer outro produto que infrinja a patente da Apple no país.

“Embora a Samsung tenha o direito de competir, ela não tem o direito da concorrência desleal, inundando o mercado com produtos infratores”, escreveu a juíza em seu despacho. “Como detentora da patente, a Apple tem o direito de excluir outros de explorar sua invenção.”

A Samsung informou que ficou desapontada com a decisão do tribunal californiano, que acabará por reduzir a disponibilidade de “superiores recursos tecnológicos para os consumidores” dos EUA.

“Vamos continuar a tomar todas as medidas possíveis, incluindo ações judiciais, para garantir o acesso dos consumidores a nossos produtos inovadores”, completou a Samsung, em seu comunicado, ao destacar que os demais produtos Galaxy Tab continuarão disponíveis. As informações são da Dow Jones.

