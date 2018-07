Secretária de Segurança Interna americana fez a proposta à Prefeitura de São Paulo

FOTO: Marcio Fernandes/AE

SÃO PAULO – A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Janet Napolitano, propôs ontem à Prefeitura de São Paulo a criação de uma base antipirataria no Brasil.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Em visita à sede da administração municipal, ela elogiou o reforço na fiscalização que já rendeu apreensão de 40 milhões de itens desde dezembro de 2010 em 38 estabelecimentos ilegais. “O compromisso de São Paulo ao lutar contra a pirataria é fantástico.”

A proposta será analisada. O secretário municipal de Segurança Urbana, Edsom Ortega, disse que a secretária ofereceu ajuda na capacitação de mão de obra. São Paulo é um ponto estratégico por funcionar como entreposto de pirataria para outros Estados.

/ AGÊNCIA ESTADO