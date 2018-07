O governo dos EUA está estudando impor um limite ao uso de informações do usuário por empresas online. Segundo comunidado do secretário de Comércio, Gary Locke, a autorregulação das empresas “não é suficiente”. “Os consumidores devem poder confiar na internet para que esse setor seja próspero”, diz o comunicado.

A comissão de política da internet do departamento de Comércio concluiu que os mercados online são “terra de ninguém” em relação à privacidade. “Ganhar a confiança do usuário requer a garantia de que ele saiba o que está fazendo. As transações relacionadas à privacidade devem ser simples e compreensíveis para os usuários comuns. Infelizmente, as interfaces utilizadas hoje normalmente envolvem inventários longos e complexos em que nada se entende, se é que mencionam o tema privacidade”, diz um documento de 78 páginas elaborado pelo departamento. São citadas empresas como Google e Microsoft.

A recomendação é que os EUA unifiquem as leis de privacidade, com um marco regulatório geral. O informe, por enquanto, ainda é preliminar. O governo dos EUA deve estudar o assunto em 2011.