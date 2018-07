Proposta está em análise no Congresso dos EUA e tem o apoio de empresas como Google e Microsoft

Por Lucas Hirata

SÃO PAULO – O governo dos EUA pretende liberar algumas frequências de Wi-Fi para acesso aberto e gratuito à internet sem fio (Wi-fi) em todo o país.

A iniciativa, proposta pela Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) em setembro de 2012, que ainda deve ser aprovada pelo Congresso, tem o apoio de gigantes da tecnologia como Google e Microsoft, que consideram o projeto como uma oportunidade para o desenvolvimento de novos equipamentos e tecnologia, afirmou o jornal.

Essas frequências livres, espaços “em branco” entre as frequências usadas para transmissão de TV, podem ser usadas, por exemplo, para comunicação entre carros ou para internet pública gratuita de uma cidade.

No entanto, o projeto despertou suspeitas do setor de telefonia móvel, que teme perder competitividade, além de acreditar que suas redes possam ficar congestionadas.

Segundo a proposta, as emissoras de TV locais deverão vender algumas de suas ondas de frequências para o governo, de modo que os EUA possam usá-las como parte do acesso à internet sem fio. Por enquanto, as emissoras não têm falado sobre esta nova exigência, afirmou o jornal.

As frequências que o governo quer liberar são muito mais potentes do que as oferecidas atualmente para uso doméstico e tem um alcance muito mais amplo.

