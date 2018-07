??? Contra autoritarismo, governo americano quer estabelecer sistemas paralelos de internet e telefonia móvel, diz New York Times

WASHINGTON – O governo Obama está conduzindo um esforço mundial para estabelecer sistemas “paralelos” de internet e telefonia móvel, a fim de ajudar dissidentes a solapar governos autoritários, reportou o New York Times.

O esforço se acelerou desde que o ex-presidente egípcio Hosni Mubarak bloqueou a internet do país nos últimos dias de seu governo, informava a reportagem, que cita documentos de planejamento, cabogramas diplomáticos sigilosos e fontes.

A internet foi usada nos últimos meses por manifestantes antigovernamentais na África do Norte e Oriente Médio, a fim de ajudar a coordenar as manifestações. Alguns governos reagiram bloqueando o acesso de seus cidadãos à rede mundial.

Em um projeto, o Departamento de Estado e o Pentágono gastaram pelo menos US$ 50 milhões para criar uma rede independente de celulares no Afeganistão, usando torres instaladas em bases militares no país, informou o jornal, mencionando funcionários não identificados do governo dos EUA. A operação tem por objetivo combater a capacidade dos insurgentes do Taleban para bloquear os serviços oficiais de telefonia do Afeganistão, afirmou a publicação.

O Departamento de Estado também está financiando a criação de redes sem fio de baixa visibilidade, a fim de permitir que ativistas se comuniquem sem que o governo seja capaz de interceptá-los, em países como Irã, Síria e Líbia, informou o New York Times, citando pessoas envolvidas no projeto.

Outro projeto tem por foco o desenvolvimento de uma “internet de valise” que poderia ser contrabandeada por uma fronteira e colocada em operação para permitir comunicação sem fio e conexão à rede mundial.

A secretária de Estado Hillary Clinton apoia os esforços norte-americanos. ”Vemos mais e mais gente no mundo usando a internet, celulares e outras tecnologias para que suas vozes sejam ouvidas em protesto contra as injustiças e em busca de realizar suas aspirações,” teria dito Clinton, segundo o jornal, em um e-mail de resposta a questões sobre o assunto.

Diplomatas norte-americanos também se encontraram com agentes que vêm enterrando celulares chineses perto da fronteira com a Coreia do Norte, onde podem ser desenterrados e usados para fazer telefonemas furtivos, informa a reportagem.

