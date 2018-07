Iniciativa quer evitar que smartphones e laptops usem materiais de regiões em conflito como o Congo

FOTO: Divulgação/Enough Project

SÃO PAULO – Os EUA podem aprovar novas regras exigindo que empresas americanas revelem se usam minérios de países em conflito, como a República Democrática do Congo.

—-

Há anos, minérios usados na fabricação de produtos tecnológicos, como smartphones e laptops, têm sido a causa de sangrentas lutas na África. Entre os minérios, estão cassiterita, volframita, coltan e ouro.

No fim dos anos 90, as tensões descambaram no conflito mais sangrento do planeta desde o fim da Segunda Guerra Mundial, envolvendo o exército congolês, milícias locais, forças de Ruanda, Burundi e mais seis países.

Chamada de Segunda Guerra do Congo ou Guerra do Coltan, ela terminou oficialmente em 2003. Mas a paz nunca chegou de fato à região, que segue castigada por violência, exploração, ausência de direitos humanos básicos, fome e doenças.

No ano passado, o Link destacou o documentário Sangue no Celular, do diretor Frank Poulsen, que mostra de perto as condições das minas do Congo.

Segundo a nova legislação, as empresas teriam que conduzir uma investigação “razoável” para determinar a procedência de seus minérios e reportar os resultados à SEC (a comissão de valores mobiliários dos EUA) e ao público em geral, através de seu site oficial.

Num raking elaborado pela ONG Enough Project, a Nintendo foi considerada a pior empresa no sentido de tentar limpar a procedência dos materiais que usa. Veja aqui o ranking.

O SEC, porém, não tem autoridade para punir empresas que compram materiais de regiões em conflito. Muitas empresas rechaçam as investidas do órgão.

A própria Câmara do Comércio americana tem ameaçado processar o SEC, segundo o Enough Project. “Eles dizem que o custo de limpar as cadeias de fornecimento são muito altos para as empresas”, disse Darren Fenwick, da ONG.

Outros fabricantes, porém, como Microsoft, Intel e HP, têm ido para o outro lado e estabelecido por conta própria programas de uso de minérios que não vêm de zonas conflituosas.

—-

