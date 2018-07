Passageiros terão acesso a internet móvel, mas terão de pagar tarifas de roaming

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, 14, a Comissão Europeia deu permissão às companhias aéreas do continente para oferecer acesso à internet via conexões 3G e 4G a seus passageiros.

“A partir de agora, o espectro para as redes 3G e 4G poderão ser usados acima de uma altitude de 3 mil metros. Até agora, apenas a rede 2G era permitida a bordo”, disse a comissão em um comunicado à imprensa. A previsão é de que, até o fim do mês, os voos comerciais do continente já poderão contar com a novidade.

A decisão chega apenas alguns dias depois da EASA (Agência de Segurana em Aviação da Europa, na sigla em inglês) liberar o uso de dispositivos eletrônicos durante todas as fases do voo, incluindo o pouso e a decolagem. Apenas laptops precisarão estar desligados seguem sem tal possibilidade.

A EASA não foi a primeira a tomar essa medida: no dia 31, a agência americana de aviação (FAA) tomou a dianteira. A ANAC estuda seguir a postura da FAA, mas não dá previsão sobre o assunto.

Entretanto, usar a internet durante voos na Europa não será barato, uma vez que a Comissão previu que as companhias telefônicas poderão cobrar roaming dos usuário para tal.